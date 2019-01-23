Путин: Россия будет настаивать на включении самбо в олимпийскую программу

Самбо — это вид спортивного единоборства, а также комплексная система самообороны, которая была разработана в Советском Союзе.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет настаивать на включении самбо в число олимпийских видов спорта. Речь об этом зашла во время беседы российского лидера со студентами Института стран Азии и Африки МГУ. Для одного из них — Камиля Абдулазизова — этот вопрос имеет большое личное значение, так как он является действующим чемпионом мира по самбо.

— Это непростой вопрос, но мы им занимаемся. Непростой в том числе и потому, что у нас там почти нет конкурентов, — пояснил глава государства. — Но мы, безусловно, должны, можем и будем продвигать эту тему.

В ходе короткой беседы студенты, интересующиеся этим видом спорта, пригласили президента России на тренировку и попросили провести для них мастер-класс.

— Попробую продемонстрировать вам бросок через спину, — с улыбкой парировал Путин.

Отметим, что президент России — мастер спорта по самбо — давно и последовательно выступает за включение этого вида в олимпийскую программу. "Нужно использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное единоборство вошло в программу Олимпийских игр", — заявлял он в 2016 году.