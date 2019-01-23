Путин: Высшему образованию России нужно стремительно улучшать позиции в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что высшему образованию России нужно стремительно улучшать позиции в мире, наращивая темп. Об этом глава государства сказал на заседании попечительского совета МГУ.
— Сегодня мало просто двигаться вперёд, просто двигаться недостаточно, нужно, что называется, стремительно наращивать темп, стремительно улучшать свои позиции, — сказал президент.
При этом МГУ в большинстве показателей различных авторитетных рейтингов опережает другие вузы страны.
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