Путин назвал важнейшую задачу МГУ

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости развивать программы академического обмена с другими вузами.

Укрепление кадрового состава с помощью привлечения выдающихся исследователей является важнейшей задачей МГУ имени Ломоносова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, возглавляющий попечительский совет университета.

— Важнейшая задача — укреплять научный и преподавательский состав, привлекать действительно выдающихся исследователей — как российских, так и зарубежных, — сказал глава государства на заседании попечительского совета вуза.

Путин подчеркнул, что МГУ нужны специалисты, обладающие знаниями и компетенциями в перспективных, только формирующихся областях. Также российский лидер заявил о необходимости развивать программы академического обмена с другими вузами. По его мнению, такая открытость к новым кадрам является залогом динамичного развития, повышения привлекательности и авторитета всего российского образования за рубежом.

Ранее Лайф писал о тёплом приёме, который устроили президенту РФ в МГУ. Один из студентов сыграл для Путина на скрипке, другая студентка исполнила русскую народную песню. Также российский лидер во время посещения вуза примерил шлем виртуальной реальности.