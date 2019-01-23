"Конкуренция растёт". Путин заявил, что некоторые вузы "дышат в спину" МГУ

Президент отметил качественный рост других российских вузов, добавив, что Московский университет должен воспринимать это как вызов.

Некоторые российские вузы уже "дышат в спину" МГУ, что говорит о росте конкуренции в сфере образования не только на глобальном уровне, но и на внутреннем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ, добавив, что конкуренция — это хорошо, однако одновременно с тем это и вызов Московскому университету, на который нужно обратить внимание.

— Некоторые вузы уже, что называется, дышат в спину, но и не только, — отметил президент. — Они уже теснят МГУ по ряду направлений, например по физике, которая была традиционно сильной именно в МГУ.

Путин отметил, что лауреаты Всероссийской олимпиады школьников уже выбирают для обучения не только Московский университет, но и другие ведущие вузы, в том числе и те, которые находятся в регионах.

— В целом это, конечно, очень позитивно, но МГУ должен об этом задуматься, — сказал президент.

Как писал Лайф, президент отметил, что высшему образованию России нужно стремительно улучшать позиции в мире.