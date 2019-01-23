Путин поддержал идею оцифровать экспонаты музея блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин поддержал идею студентов Московского государственного университета оцифровать экспонаты музея блокады Ленинграда. Об этом он сказал сегодня во время посещения МГУ.
— С удовольствием! — ответил Путин, отвечая на предложение поддержать проект.
Студенты считают эту работу важной, так как она даст человеку в любой точке страны "приобщиться к Победе, к истории".
Путин добавил, что историю Великой Отечественной войны нужно помнить, чтобы подобного никогда не повторилось.
Напомним, что Владимиру Путину сегодня в МГУ дали возможность оценить в виртуальном пространстве экспозицию музея антропологии МГУ.
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