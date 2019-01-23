Умер советский кинооператор Валерий Никонов

По словам коллег, деятель искусств долгие годы боролся с болезнью и находился на аппарате искусственного дыхания.

Советский и российский кинооператор Валерий Никонов, запечатлевший на камеру визит канцлера Германии Гельмута Коля в 1983 году и снявший более 100 документальных фильмов, скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

— Долгие годы, борясь с болезнью, находясь на аппарате искусственного дыхания, Валерий Владимирович находил силы поддерживать связь с Гильдией кинооператоров, — говорится в сообщении.

Никонов давал советы коллегам, участвовал в обсуждении памятника фронтовым кинооператорам. Союз кинематографистов выразил соболезнования его родственникам и друзьям. Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ состоится в ритуальном зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко 25 января в полдень.