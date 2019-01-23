За год на Украине 86 раз напали на журналистов

Глава НСЖУ отметил катастрофический рост нападений на женщин – сотрудниц средств массовой информации.

В 2018 году Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал 86 случаев препятствования журналистской деятельности с применением физической силы, сообщает Укринформ.

— По результатам нашего мониторинга, в 2018 году зафиксировано 86 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов, — заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в ходе пресс-конференции.

Томиленко отметил, что необыкновенно высокий уровень физической агрессии сопровождается системной безнаказанностью.

По словам главы НСЖУ, нападения на журналистов в основном совершают рядовые граждане. В течение 2018 года было зафиксировано 12 нападений на представителей СМИ со стороны чиновников, должностных лиц и депутатов. Кроме того, 10 нападений совершили полицейские и силовики. В одном случае было зафиксировано применение оружия.

Лидером антирейтинга среди регионов, где были совершены нападения, стал Киев вместе с Киевской областью: там было зафиксировано 29 нападений.

Всего, по данным НСЖУ, за 2017–2018 годы на Украине было совершено 175 нападений на журналистов.

Ранее Международная федерация журналистов потребовала от Украины прекратить гонения на журналистов.