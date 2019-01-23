Комитет Госдумы поддержал законопроект об устойчивости Рунета

Цель проекта — построение системы защиты от угроз, начало проектирования сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики, снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об устойчивости Рунета и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

— В части, касающейся вопросов, относящихся к ведению нашего комитета по обеспечению безопасности, мы поддерживаем концепцию законопроекта, — сообщил первый зампред комитета Эрнест Валеев.

Как уже сообщал Лайф, в декабре 2018 года сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект об устойчивости Рунета. Цель проекта — построение системы защиты от угроз, начало проектирования сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики, снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации. Ранее на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в поддержку законопроекта высказались представители сразу пяти ведомств.