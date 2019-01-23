Политолог: Команда Беглова обеспечит прорывное развитие Санкт-Петербурга

Заксобрание, на котором присутствовал лично Александр Беглов, согласовало кандидатуры всех шести вице-губернаторов.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил в Законодательном собрании кандидатуры вице-губернаторов Северной столицы. Он подчеркнул, что их утверждение "позволит правительству города приступить к реализации стратегических инициатив президента, заложенных в майском указе".

— Это мои ближайшие соратники. Все они родились и выросли в Петербурге, — отметил Беглов в приветственном слове.

Как уже сообщал Лайф, на должности вице-губернаторов были рекомендованы Эдуард Батанов, Евгений Елин, Владимир Княгинин, Максим Шаскольский, Николай Линченко и Любовь Совершаева.

По словам политологов, тот факт, что врио губернатора лично пришёл в Заксобрание, свидетельствует, с одной стороны, о том, что он открыт к диалогу и обсуждениям, а с другой — что он лично собрал эту команду и готов за неё отвечать.

— В Петербурге происходят серьёзные изменения в управлении. Это очень значительное обновление: было 10 вице-губернаторов, сейчас 6 новых назначено, — рассуждает директор Центра политического анализа Павел Данилин. — И это всё делается с упором на построение новой системы управления для обеспечения прорывного развития Санкт-Петербурга. В этом контексте понятно, что с точки зрения построения обратной связи с населением, системы реагирования на запросы населения в Питере, конечно, будут брать пример с Москвы, использовать новые технологии повсеместно.

Отметим, что по итогам заседания Заксобрание согласовало кандидатуры всех шести вице-губернаторов, предложенных Бегловым.