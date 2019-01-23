Солнце в рамочке. Москвичи сегодня увидели на небе гало

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Солнце в рамочке. Москвичи сегодня увидели на небе гало

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Фото: © Pixabay/pattyjansen

Оптическое явление объясняется преломлением и отражением света в кристаллах высоких ледяных облаков.

Из-за морозной погоды сегодня жители Москвы могли наблюдать в небе редкое оптическое явление — гало. Пользователи социальных сетей сегодня делились своими фотографиями "зимней радуги".

— При антициклональном характере погоды в атмосфере наблюдаются удивительные оптические явления, называемые гало, которые просто завораживают очевидцев своим видом, — говорится в сообщении гидрометцентра.

Гало — оптическое явление, которое объясняется преломлением и отражением света в кристаллах высоких ледяных облаков.

Такое редкое явление сегодня наблюдалось в столичном регионе с утра.

Напомним, согласно прогнозу, 23 января столбики термометров будут находиться на уровне 12–14 градусов ниже нуля, в Подмосковье — минус 11–16 градусов.

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