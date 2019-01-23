МИД: отказ США от обсуждения ДРСМД подтверждает курс на его слом

Россия дважды предлагала Штатам провести встречу по поводу договора, но конкретного ответа не было.

Отказ властей Соединённых Штатов вести диалог по поводу сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности указывает на их намерение добиться отмены документа. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— То, что США уклоняются от диалога по ДРСМД, вызывает, конечно, большое сожаление, наглядно демонстрирует, что американцы не видят для себя смысла в каких-либо дополнительных обсуждениях, поскольку, видимо, твёрдо взяли курс на слом договора, — сказала представитель МИД на брифинге.

Захарова отметила, что Россия готова продолжать открытый диалог с США по этому договору. Американцам дважды предлагали провести в Пекине отдельную встречу по этому вопросу, однако ответа не последовало.

Комментируя решение США выйти из договора, вице-спикер Думы Пётр Толстой сегодня отметил, что мир стал на порядок опаснее.