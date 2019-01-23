МИД: отказ США от обсуждения ДРСМД подтверждает курс на его слом

Отказ властей Соединённых Штатов вести диалог по поводу сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности указывает на их намерение добиться отмены документа. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
— То, что США уклоняются от диалога по ДРСМД, вызывает, конечно, большое сожаление, наглядно демонстрирует, что американцы не видят для себя смысла в каких-либо дополнительных обсуждениях, поскольку, видимо, твёрдо взяли курс на слом договора, — сказала представитель МИД на брифинге.
Захарова отметила, что Россия готова продолжать открытый диалог с США по этому договору. Американцам дважды предлагали провести в Пекине отдельную встречу по этому вопросу, однако ответа не последовало.
Комментируя решение США выйти из договора, вице-спикер Думы Пётр Толстой сегодня отметил, что мир стал на порядок опаснее.
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