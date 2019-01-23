Путину в МГУ показали обнаруженный в 2017 году покров на раку Зосимы Соловецкого

Артефакт ранее находился в ящике с древнеегипетской мумией. После того как его нашли, покров полтора года восстанавливали.

В музее антропологии МГУ президенту России Владимиру Путину показали покров на раку святого Зосимы Соловецкого, который был обнаружен в 2017 году в ходе работ по изучению древнеегипетских мумий. По словам директора музея Александры Бужиловой, покров на раку (ковчег, где хранятся мощи святого) они хотели бы передать в Соловецкий монастырь, одним из основателей которого и был святой Зосим.

— Мы очень надеемся, что сумеем это передать назад, на Соловки, у нас такой план — вернуть туда, откуда он когда-то был экспроприирован, — сказала она, добавив, что покров восстанавливали в течение полутора лет, проведя консервацию и реставрацию артефакта.

Бужилова отметила, что в конце 20-х годов двадцатого века покров был вывезен с Соловков, после чего экспонировался в Музее истории религии и атеизма в Ленинграде. После войны музей расформировали, а часть его объектов, в числе которых и древнеегипетская мумия, были переданы в Московский университет.

Директор музея рассказала, что, несмотря на проведённую инвентаризацию, никто и подумать не мог, что в ящике с мумией может что-то быть под специальной "подушкой" из газет для транспортировки. Как оказалось, там и был покров — он был аккуратно свёрнут и упакован. По предположению Бужиловой, человек, который сделал это, хотел спрятать реликвию и сохранить её.