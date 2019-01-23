"Чтобы не обидеть". Горе-захватчик рейса отказался отвечать журналистам в суде

41-летнего Павла Шаповалова, которого обвиняют в угоне самолёта "Аэрофлота", доставили в Ханты-Мансийский районный суд, где ему изберут меру пресечения. До начала заседания с мужчиной хотели поговорить журналисты, однако он отказался отвечать на их вопросы, заявив, что "не хочет никого обидеть". Видео публикует телеграм-канал Life shot.

— Чтобы никого не обидеть, ни на какие вопросы я отвечать не буду, — заявил обвиняемый.

Напомним, инцидент произошёл накануне, 22 января. После того как 41-летний Шаповалов потребовал, чтобы самолёт изменил курс следования и направился в Афганистан, командир принял решение совершить посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Там мужчину задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело, и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее ему было предъявлено обвинение в угоне самолёта.

Здесь Лайф собрал всё, что известно о горе-захватчике рейса "Аэрофлота".