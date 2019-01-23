Сбербанк оценил в триллионы долларов ущерб мировой экономики от кибератак

В мае 2018 года аналитики службы кибербезопасности банка прогнозировали, что к концу года ущерб экономики России от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей.

Сбербанк прогнозирует рост ущерба от деятельности хакеров для мировой экономики в размере 8–10 триллионов долларов к 2022 году. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает ПРАЙМ.

— К 2022 году мы видим, что если ситуация не поменяется, то эта цифра может достигнуть 8–10 триллионов долларов. В России мы прогнозировали потери в размере 1,3 триллиона рублей [по итогам 2018 года], — заявил Кузнецов в ходе выступления на панельной сессии "Русского дома" в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Отмечается, что в мае 2018 года Кузнецов говорил, что к концу года ущерб российской экономики от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей.

Экономический форум в Давосе проходит с 22 по 25 января.

Ранее в Сбербанке рассказали о 18 мощных кибератаках с начала года. Лайф писал, что банк предложил клиентам страховать карты от кибермошенников.