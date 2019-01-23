Время рекордов! На Украине из снега слепили 16-метровую свинью

В украинском Подольске установили рекорд — слепили снежную свинку длиной 16,2 метра и высотой 3,4 метра. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Над "скульптурой" трудились 12 дней и не зря: гигантская хрюша получилась реалистичной — с розовыми ушами, рылом и даже хвостиком. Свинью внесли в Книгу рекордов Украины.

По случаю достижения у снежной героини устроили настоящий праздник. Городские власти наняли аниматоров и приготовили угощения для гостей.