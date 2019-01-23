По делу об угоне самолёта. Горе-захватчик рейса "Аэрофлота" арестован

Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота", следовавшего рейсом Сургут — Москва, Павел Шаповалов арестован на два месяца. Это решение принял Ханты-Мансийский районный суд.
Шаповалов будет находиться под стражей до 22 марта. Свою вину во время заседания суда он так и не признал. Кроме того, он не смог объяснить, зачем требовал изменить маршрут и направиться в сторону Афганистана.
Как уже сообщал Лайф, сегодня Шаповалову предъявили обвинение по делу об угоне самолёта. СКР также пояснил, что мужчина в момент своих требований не был ни пьян, ни под наркотиками. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
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