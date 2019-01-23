СКР подключился к проверке заявлений о голодных обмороках в школах Кузбасса

Скандал разгорелся с подачи регионального омбудсмена по правам ребёнка. Следственные органы установят, были ли такие случаи на самом деле.

Следователи проводят проверку заявления уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о голодных обмороках учеников в местных школах.

— Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле, — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Отметим, что власти Кузбасса усомнились в правдивости слов детского омбудсмена. Представителей губернатора региона немало удивило, что правозащитник сразу не забил тревогу, переживая за судьбу детей, а "выждал почти месяц" перед тем, как сделать публичное заявление перед депутатами облсовета.

Тем не менее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил проверить озвученные омбудсменом данные. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Кузбасса с требованием разобраться в ситуации.