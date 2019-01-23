В Москве нашли вагон, забитый "левой" водкой

Более 18 тысяч бутылок водки, маркированных федеральными специальными марками с признаками подделки, обнаружили в ходе проверки железнодорожного вагона в Москве. Об этом сообщает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
Как отмечается, в настоящее время вся обнаруженная алкогольная продукция арестована.
— Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вагон с контрафактной водкой был обнаружен на станции Люблино-Сортировочное.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье обнаружили 50 тысяч бутылок поддельного алкоголя, а под Оренбургом перевернулся вагон с водкой.
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