Морозы отступают. Москвичам рассказали, какую погоду ждать в конце недели

Антициклон постепенно сдаёт позиции атлантическому циклону, и его атмосферные фронты принесут в столицу снег.

В конце рабочей недели в столице закончится период сильных морозов, рассказала Лайфу главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По её словам, антициклон постепенно сменится атлантическим циклоном и его атмосферные фронты принесут в столицу снег уже в субботу, в связи с чем температура будет уже не такая низкая.

— Дневная температура будет где-то –10... –12 градусов. День субботы будет днём начала повышения температуры, потому что в последующие дни температура будет повышаться более быстрыми темпами, — сказала Позднякова.

Она отметила, что в ночь на воскресенье будет –10... –15 градусов, днём –2... –7 градусов.

— В понедельник станет ещё теплее, временами будет приниматься небольшой снег, минимальная температура –3... –8 и максимальная днём –1... –6, — добавила Позднякова.

Как ранее писал Лайф, из-за морозной погоды сегодня жители Москвы могли наблюдать в небе редкое оптическое явление — гало.