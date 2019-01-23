Захарова допустила, что Нидерланды пытаются скрыть данные по делу MH17

Высшая судебная инстанция этой страны согласилась с правительством по этому вопросу.

Власти Нидерландов могут пытаться спрятать от общественности данные по поводу катастрофы малайзийского "боинга", которые расходятся с версией Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что на прошлой неделе высшая судебная инстанция Нидерландов полностью встала на сторону правительства в этом деле, согласившись, что такие материалы "можно вообще не раскрывать".

— Не являемся ли мы свидетелями попытки Правительства Нидерландов утаить всё то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса MH17? — задала Захарова риторический вопрос на брифинге в Москве.

Она добавила, что Россия содействовала следствию: передавала данные о российской военной технике, радиолокационные данные.

— В Нидерландах требуют российского ответа на уже полностью удовлетворённые запросы следователей, тогда как свои тайны, которые могли бы пригодиться в расследовании, нидерландские власти предоставить просто отказываются, — сообщила представитель МИД РФ.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была запущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, которая была вывезена на Украину в 1986 году.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили об отсутствии оснований для допроса россиян по делу о MH17.