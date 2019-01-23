Путин пообещал поддержку проекту исследования мозга

Речь идёт об изучении основных механизмов когнитивных функций органа, диагностике заболеваний мозга и развитии искусственного нейроморфного интеллекта.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что проект исследования головного мозга получит поддержку со стороны государства, как и ряд других приоритетных направлений научно-технологического развития. Об этом российский лидер сказал на заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова.

Глава РАН Александр Сергеев подчеркнул важность реализации проектов в области исследований мозга по трём направлениям: изучение основных механизмов когнитивных функций органа, диагностика заболеваний мозга и развитие искусственного нейроморфного интеллекта. По словам учёного, Россия "очень сильно отстаёт от ведущих зарубежных держав" в данной сфере. Сергеев обратился к Путину с просьбой поддержать данные исследования.

— Это всё имеет значение, важно и точно будет поддержано. Вопрос только в тактике, в темпах движения по направлениям, — ответил глава государства президенту РАН.

Ранее Путин отметил, что высшему образованию России нужно стремительно улучшать позиции в мире.