Путин призвал Малый театр помочь талантливым студентам из МГУ

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Путин призвал Малый театр помочь талантливым студентам из МГУ

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Здание Малого театра. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Худрук Малого театра Юрий Соломин отметил, что во время нынешнего Года театра считает необходимым уделить этому вопросу особое внимание.

Президент РФ Владимир Путин призвал Малый театр помочь Студенческому театру МГУ. С соответствующим предложением глава государства обратился к худруку Малого театра Юрию Соломину в ходе заседания попечительского совета МГУ.

Сам Соломин во время своего выступления отметил, что указ о создании русского театра в России появился в 1756 году — спустя год после основания Московского университета. И в нынешнем году, который посвящён именно театру, Соломин считает необходимым обратить особое внимание на студенческие коллективы.

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