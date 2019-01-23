Путин призвал Малый театр помочь талантливым студентам из МГУ

Президент РФ Владимир Путин призвал Малый театр помочь Студенческому театру МГУ. С соответствующим предложением глава государства обратился к худруку Малого театра Юрию Соломину в ходе заседания попечительского совета МГУ.
Сам Соломин во время своего выступления отметил, что указ о создании русского театра в России появился в 1756 году — спустя год после основания Московского университета. И в нынешнем году, который посвящён именно театру, Соломин считает необходимым обратить особое внимание на студенческие коллективы.
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