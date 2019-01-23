На Украине вандалы разгромили часовню УПЦ

Неизвестные повредили иконы и забросали мусором и досками источник в честь Успения Пресвятой Богородицы.

В Житомирской области неизвестные устроили погром в часовне, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ. Кадры были опубликованы в одной из групп в соцсети Facebook.

— На видео, снятом неравнодушными, видно, что в православной часовне разбиты окна, пострадали иконы, повредили источник в честь Успения Пресвятой Богородицы, забросав колодец досками и мусором. Протоиерей Барановского района подтвердил вышеуказанную информацию и рассказал, что была вызвана полиция, которая зафиксировала данное преступление и открыла дело, — сказано в сообщении.

В пресс-службе областного управления Нацполиции сообщили, что в связи с произошедшим заведено дело по статье "Хулиганство".

Ранее Лайф писал, что глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко рассказал о способе отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру.