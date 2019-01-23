Даже не в топ-10. Сбербанк заявил, что Запад переоценивает русских хакеров

Согласно исследованию, всего 0,5% киберпреступников из РФ занимаются разработкой вирусов и воровством информации.

Представления Запада о русских хакерах далеки от реальности — киберпреступники из РФ даже не входят в десятку лучших в мире. Об этом заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления в Русском доме в рамках форума в Давосе.

— Что бы ни говорили на Западе о русских хакерах, наша аналитика показала, что российские хакеры не входят в пятёрку лучших, даже в десятку не входят... Иногда лидируют турки, иногда китайцы, иногда корейцы, украинцы, бразильцы, — рассказал Кузнецов.

По его словам, к кибератакам на большинство компаний и физлиц из различных стран мира российские хакеры не имеют отношения. Согласно данным Сбербанка, 96% киберпреступников из РФ воруют деньги у обычных граждан, 3% атакуют юрлиц и всего 0,5% занимаются разработкой вирусов и воровством информации.