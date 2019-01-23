Правительство решило не замораживать строительство космодрома Восточный

Кабмин именно с этой площадкой связывают всё дальнейшее развитие космонавтики России.

Правительство приняло решение не замораживать стройку космодрома Восточный, несмотря на уголовные дела, долги подрядчиков и несоблюдение сроков по подготовке объектов первой очереди. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии "Роскосмоса" и его подведомственных организаций.

— Принято решение не замораживать стройку, потому что в противном случае у нас произойдёт рассинхронизация по мероприятиям создания "Союз-5ФТК" и "Ангары", стройку продолжать, оптимизировать все объекты, которые были запланированы для первой очереди, — сказал Борисов.

Вице-премьер отметил, что нужны предложения по обеспечению их финансирования, после чего следует начать строительство объектов второй очереди. Он напомнил, что к настоящему времени с космодрома Восточный было произведено четыре запуска. Также Борисов подчеркнул, что в правительстве именно с этой площадкой связывают всё дальнейшее развитие космонавтики.

— Сегодня достаточно серьёзная ситуация связана с тем, что строители практически обанкротились, очень много материалов находится в судах, контракты разрываются, деньги возвращаются, — сказал Борисов.

Вице-премьер заявил, что поручение президента России Владимира Путина завершить строительство стартового комплекса не позднее 2023 года должно быть выполнено в срок.

Как ранее писал Лайф, подрядчика космодрома Восточный обвинили в масштабном хищении.