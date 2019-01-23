Глава Минобороны Германии заявила, что Россия "не уважает слабостей"

По словам Урсулы фон дер Ляйен, западным партнёрам РФ нужно быть сильными и демонстрировать выдержку.

РФ стоит играть по правилам, а её западным партнёрам — запастись терпением. Такую точку зрения на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, её цитирует EJZ.

— Россия не уважает слабостей, — заявила фон дер Ляйен, отметив, что надо быть сильными, показывать выдержку в том, что касается ценностей, в противном случае уважения от РФ не дождаться.

Глава Минобороны Германии добавила, что Евросоюз должен быть в состоянии решать проблемы по соседству, которые его затрагивают.

Экономический форум в Давосе проходит с 22 по 25 января. Делегацию РФ на форуме возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин.