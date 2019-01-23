Ректор МГУ предложил создать национальную цифровую библиотеку данных

По оценке руководителя вуза, на отечественной базе данный проект можно реализовать к 2024 году.

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий призвал создать национальную цифровую библиотеку данных для повышения эффективности российской науки. Предложение он озвучил на заседании попечительского совета вуза, который проводит президент РФ Владимир Путин.

— Ещё проект — библиотека данных. Это центр стратегического развития приоритетных проектов. Мы брали практику создания таких центров в Японии. Основной центр — национальная цифровая библиотека научных инновационных разработок с объёмом до одного эксабайта, — сказал профессор.

По оценке Садовничего, на отечественной базе данный проект можно реализовать к 2024 году.

Ранее в ходе заседания в МГУ Владимир Путин заявил, что государство поддержит проект исследования головного мозга, как и ряд других приоритетных направлений научно-технологического развития.