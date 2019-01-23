"Раздули неизвестно что". Власти объяснили урок "по понятиям" в приморской школе

По словам организаторов лекции, она была организована, чтобы в школе не было домогательств.

Власти Михайловского района в Приморье объяснили так называемый урок "по понятиям", который прошёл в школе в селе Первомайское и где, по сообщениям СМИ, выступали местные криминальные авторитеты (так называемые "смотрящие").

Изначально сообщение встревоженных матерей появилось в соцсетях, где они сообщили, что в школе прошло собрание, на которое позвали только мальчиков с пятого по седьмой классы. Им, по словам родительниц, провели весьма необычную лекцию по половому воспитанию, где, в частности, детям рассказали о порядках в тюрьме в том случае, если у кого-то были однополые связи.

И.о. главы Михайловского района Пётр Зубок заявил, что никакой лекции с криминальными авторитетами не было. На самом же деле речь шла о конфликте двух школьников, когда старший оскорбил младшего, использовав ругательства с обозначением действий сексуального характера.

— Было словесное... дети, кто-то кого-то обозвал. Один ребёнок сказал другому, что я тебя изнасилую, например. Знаете, как дети друг с другом общаются? — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва". — В СМИ раздули неизвестно что.

Глава сельского поселения Александр Ухаботин, который ранее был директором местной школы и которого родители считают организатором урока, заявил, что "хотел как лучше, а получилось как всегда".

По его словам, двое местных жителей рассказали ему о домогательствах в школе и попросили Ухаботина свести их с нынешним директором учебного заведения.

— Я решил поспособствовать, чтобы таких ситуаций не происходило, внёс предложение поговорить с мальчиками, — приводит его слова местное информационное агентство Prima Media. — Я как отец, она как директор согласились на это предложение.

Ухаботин признал, что один из присутствующих позволил себе нецензурное выражение, однако того сразу одёрнули.