На полицейских-взяточников в Чехове завели два дела

По данным следствия, "стражи порядка" получили крупные суммы от местных предпринимателей.

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела на полицейских в подмосковном Чехове. Причём один из них — главный борец с организованной преступностью в этом городе, а второй — старший инспектор его же отдела.

Как рассказали в областном управлении СК, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову подозревается в получении от местного предприниматели 90 тысяч рублей за обещание "не привлекать его к уголовной ответственности за хулиганство".

А фигурант второго дела в конце ноября, по данным следствия, получил 200 тысяч рублей от местного бизнесмена "за общее покровительство".

Обыски сегодня прошли дома и на рабочих местах подозреваемых. Также они коснулись руководства полиции Чехова — "с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений".

Ранее Лайф сообщал, что бойцы спецназа ФСБ РФ со следователями Главного следственного управления СК РФ задержали по месту жительства начальника полиции по городскому округу Чехов Андрея Большакова и его заместителя Александра Зайцева.