Путин отметил положительные результаты в отношениях России и Турции

Речь идёт о росте товарооборота между странами и увеличении числа туристов из РФ в республике.

Президент России Владимир Путин отметил положительные результаты в отношениях Москвы и Анкары в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Кремле.

Глава государства заявил о росте товарооборота между странами и увеличении числа российских туристов в Турции в прошлом году на 30% — до рекордных 6 миллионов человек. По мнению Путина, положительные сдвиги говорят о том, что граждане двух стран воспринимают изменения характера и качества российско-турецких отношений.

Ранее Лайф писал, что Эрдоган прилетел в Москву с однодневным рабочим визитом. Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, в частности создание безопасной зоны на северо-востоке САР. В Кремле отметили, что переговоры могут затянуться допоздна.