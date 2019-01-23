Греф допустил ещё одно повышение ключевой ставки в этом году

При этом он не исключает, что к концу текущего года ставки, в том числе и по ипотеке, будут снижены.

Глава Сбербанка Герман Греф не исключает возможности ещё одного повышения ключевой ставки в 2019 году. Он добавил, что нужно смотреть, как будет развиваться ситуация с инфляцией.

— Я бы не исключал, может быть, даже ещё одного поднятия ставки [Центральным банком]. Но в принципе в горизонте до конца года пока мы предполагаем перелом этой тенденции вниз, — сообщил Греф в эфире телеканала "Россия-24".

Глава Сбербанка дал прогноз относительно ставок по ипотечным кредитам на текущий год. Греф отметил, что замедление темпов роста ипотеки по сравнению с 2018 годом будет оправданно. Во второй половине 2019 года в Сбербанке ожидают стабилизации инфляции и дальнейшего тренда на снижение ставок.

В декабре 2018 года ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%. После этого банки пересмотрели ставки по ипотечным кредитам — Лайф сообщал, что ставки по ипотеке повысили ВТБ и Сбербанк. Глава Минстроя заявил, что ипотека едва ли подешевеет в ближайшее время.