Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью моряков в Чёрном море

По последним данным, погибли десять человек, столько же числятся пропавшими без вести.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в связи с гибелью в Чёрном море граждан этой страны в ходе пожара на танкерах.

— Я хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью турецких граждан, — сказал Путин.

Он добавил, что трагический инцидент произошёл за пределами территориального моря России. Российские службы среагировали оперативно и "сделали всё для того, чтобы спасти людей".

По последним данным, из воды достали тела десяти погибших моряков. Поиски ещё десяти продолжаются, однако найти их живыми уже шансов нет — вода слишком холодная. Двенадцать человек были спасены.

Турецкие танкеры "Маэстро" и "Канди" загорелись 21 января, когда с одного на другой перегружали топливо неподалёку от Керченского пролива. Делали это прямо в открытом море. Произошёл взрыв. Суда до сих пор горят, есть опасность ещё одного взрыва.