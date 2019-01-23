Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью моряков в Чёрном море

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в связи с гибелью в Чёрном море граждан этой страны в ходе пожара на танкерах.
— Я хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью турецких граждан, — сказал Путин.
Он добавил, что трагический инцидент произошёл за пределами территориального моря России. Российские службы среагировали оперативно и "сделали всё для того, чтобы спасти людей".
По последним данным, из воды достали тела десяти погибших моряков. Поиски ещё десяти продолжаются, однако найти их живыми уже шансов нет — вода слишком холодная. Двенадцать человек были спасены.
Турецкие танкеры "Маэстро" и "Канди" загорелись 21 января, когда с одного на другой перегружали топливо неподалёку от Керченского пролива. Делали это прямо в открытом море. Произошёл взрыв. Суда до сих пор горят, есть опасность ещё одного взрыва.
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