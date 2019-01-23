"Я в деле". Лидер "Океана Эльзы" подтвердил, что идёт в политику

Музыкант заявил, что смотреть "на все эти лица" с агитационных билбордов стало невыносимо, и пообещал привести во власть новых людей.

Фронтмен украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые открыто заявил о своих политических амбициях и возможном участии в выборах президента Незалежной. Заявление прозвучало во время лекции в Украинском лондонском институте (а есть и такой!), когда Вакарчуку задали прямой вопрос о грядущей президентской кампании.

— Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время, — приводят слова музыканта украинские СМИ. — Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц.

Вакарчук отметил, что власть сама по себе его не интересует, но если привести новые лица в украинскую политику можно лишь личным примером, то он готов пойти и на это.

— То, что движет мной в политике, — это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо, — добавил он.

И хотя самого слова "выборы" в заявлении Вакарчука не прозвучало, основные пункты будущей программы уже известны. Лидер "Океана Эльзы" намерен сосредоточиться на борьбе с коррупцией и реформе судебной системы.

Отметим, что сам Вакарчук уже несколько раз "переобувался" в контексте президентских выборов: то всячески подогревал слухи о своём участии в борьбе за пост президента, то официально открещивался от таких планов. Однако всё стало ясно в ноябре прошлого года, когда он опубликовал ролик, подозрительно похожий на предвыборный.