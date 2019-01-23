Мэр Читы Анатолий Михалёв подал в отставку

Мэр Читы Анатолий Михалёв подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Забайкалья.

По словам собеседника агентства, заявление было написано в первой половине января, но "сейчас ему дали ход". Вопрос об отставке градоначальника рассмотрят на заседании городской думы уже завтра.

Анатолий Михалёв возглавлял администрацию города Читы с 2001 по 2014 год. С осени 2014-го чиновник занимает пост мэра.