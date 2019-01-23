Горе-захватчик рейса "Аэрофлота" заявлял о причастности к терактам 11 сентября

Читайте также

Горе-захватчик рейса "Аэрофлота" заявлял о причастности к терактам 11 сентября

1886

Павел Шаповалов. Фото: © РИА Новости/Артур Борисов

Обвиняемый в угоне самолёта "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву, Павел Шаповалов заявлял о якобы причастности к нападению на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы дела.

С помощью данного утверждения горе-захватчик пытался убедить экипаж лайнера сменить курс на Афганистан.

Напомним, 22 января Шаповалов потребовал, чтобы самолёт Сургут — Москва изменил курс и направился в Афганистан. Пилоты развернули лайнер и совершили посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где буйного пассажира задержали полицейские. Ранее суд арестовал Шаповалова на два месяца. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×