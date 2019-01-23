ФСБ показала видео задержания участника украинского нацбатальона

На кадрах также показан момент обысков у жителя крымского полуострова, которого подозревают в участии в незаконном бандформировании.

Крымское управление ФСБ России показало кадры задержания члена вооружённого украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана.

На видео показаны кадры обыска по месту жительства мужчины, а также сам факт его задержания.

Ранее сообщалось, что в среду в ходе спецоперации был задержан житель Республики Крым 1994 года рождения. В ФСБ отметили, что в ряды батальона мужчина вступил в 2016 году. Молодой человек прошёл специальную подготовку и научился обращаться с огнестрельным оружием. По месту жительства и регистрации двух членов бандформирования прошли обыски.