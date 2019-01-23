Эрдоган заявил о гибели 16 моряков при пожаре на танкерах в Керченском проливе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в трагедии с танкерами в Керченском проливе погибло 16 турецких моряков. Об этом он сказал во время переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, который выразил главе Турции свои соболезнования.
— Известно, что погибло 16 граждан Турции, — сказал Эрдоган.
Он также поблагодарил за помощь в спасении пострадавших моряков.
Турецкие танкеры "Маэстро" и "Канди" загорелись 21 января, когда с одного на другой перегружали топливо неподалёку от Керченского пролива. Делали это прямо в открытом море. Произошёл взрыв. Суда до сих пор горят, есть опасность ещё одного взрыва. Ранее говорилось, что жертвами ЧП стали десять моряков.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени