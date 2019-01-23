Проверки в Кузбассе не подтвердили сообщения о голодных обмороках у школьников

Детский омбудсмен в регионе Дмитрий Кислицын отказался сообщить, в каких конкретно школах были выявлены подобные случаи.

Проверки в школах Кемеровской области не подтвердили сообщения о голодных обмороках у местных учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

По словам члена регионального штаба ОНФ Юрия Скворцова, проверки прошли в ряде образовательных учреждений Кемеровского муниципального района. Отмечается, что специально созданная комиссия проверила наличие продуктов в школьных столовых, члены комиссии также пообщались с родителями учащихся и педагогами.

— В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения, — приводит слова Скворцова агентство "Интерфакс". — Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало.

Отмечается, что детский омбудсмен в регионе Дмитрий Кислицын отказался сообщить, в каких конкретно школах были выявлены случаи голодных обмороков у детей. Он заявил, что данная информация является конфиденциальной.

Как писал Лайф, Кислицын ранее рассказал о голодных обмороках у местных школьников. Власти Кузбасса усомнились в правдивости его слов. Представителей главы региона удивило, что омбудсмен "выждал почти месяц" и сделал публичное заявление перед депутатами областного совета, не забив вовремя тревогу.

Тем не менее губернатор Сергей Цивилёв поручил проверить озвученные омбудсменом данные. Кроме того, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Кузбасса с требованием разобраться в сложившейся ситуации.