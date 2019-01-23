"Сугробы подрастут". За выходные в Москве может выпасть 20% нормы осадков января

Синоптики также предупредили о резком падении атмосферного давления в субботу и воскресенье.

К концу рабочей недели на Москву обрушатся снегопад и метель. Согласно прогнозу специалистов "Фобоса", за субботу и воскресенье ожидается выпадение до 20% январской нормы осадков.

— По расчётам, в столице может выпасть 8–10 мм осадков (20% от месячной нормы), так что сугробы вновь подрастут, — предупреждают синоптики.

26 января в столице ожидается облачная и ветреная погода со снегопадом и метелью. 27-го числа вечером осадков станет меньше, а столбики термометров покажут до –8… –10 градусов. К неблагоприятным условиям прибавится и пониженное атмосферное давление. За выходные оно упадёт на 20 мм — до 735 мм, что на 10–12 единиц ниже обычных для Москвы значений.

Ранее главный специалист метеобюро рассказала жителям Москвы, какую погоду ждать в конце недели.