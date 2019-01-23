Адвокат рассказал о планах Рыбки на жизнь

Он отметил, что после освобождения Рыбка купила себе зимние вещи — их у девушки не было.

Адвокат Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) Дмитрий Зацаринский рассказал о планах своей клиентки, сообщает РИА "Новости".

По словам Зацаринского, Рыбка пока не планирует уезжать на родину — в Белоруссию.

— Билеты она не покупала, долгих планов также пока нет, сейчас она отдыхает. Вопрос пока не обсуждали. В ближайшие дни она никуда не поедет, нам нужно решить вопросы со следствием, — заявил адвокат Рыбки в ходе брифинга.

На пресс-конференции Зацаринский сообщил, что Рыбка после освобождения из-под стражи успела купить себе зимние вещи — их у неё не было. Состояние здоровья своей клиентки адвокат назвал удовлетворительным. Сама Рыбка на мероприятии не появилась.

Ранее Зацаринский выложил в Instagram видео с довольной Вашукевич, которую освободили из-под стражи.