Приморский край получит около 4,5 миллиарда рублей на ремонт больниц

Средства намерены направить на исполнение обещаний, которые были даны во время выборов главы региона.

Приморский край дополнительно получит в 2019 году до 4,5 миллиарда рублей на ремонт и реконструкцию медицинских учреждений. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

— Финансирование будет направлено прежде всего на те объекты, которые нуждаются в реконструкции, доукомплектовании, ремонте, — уточнил Трутнев на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов в ДФО.

Трутнев отметил, что вопрос допфинансирования он обсудил 22 января с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Полпред в ДФО напомнил, что в ходе выборов главы региона было дано много обещаний по решению проблем в медицине, поэтому средства будут направлены прежде всего на их исполнение.

По его словам, они с главой региона также затронули вопросы благоустройства и дорог во Владивостоке и пришли к согласию, что и эти задачи необходимо решить. Вице-премьер добавил, что проекта пока нет, но он будет разработан вместе с Минтрансом.