Милонов объяснил, почему ПАСЕ теряет смысл без России

Проведение Парламентской ассамблеи Совета Европы не имеет смысла без участия России. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Лайфом.
— Обсуждение подразумевает обмен мнениями. Одно дело — это некий форум, другое дело — это зоопарк, где ты сидишь, на тебя все смотрят, видят тебя и ты не можешь слова сказать, — заявил Милонов.
По его мнению, Россия является партнёром для ЕС и с государством возможен диалог, в то время как диалог с Украиной и другими странами, не входящими в ЕС, организации не нужен.
— В чистом виде Совет Европы как расширенная европейская площадка интересен для того, чтобы члены ЕС общались с партнёрами по Европе. А партнёр только один — это Россия, — сказал Милонов.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла заявление об отказе участвовать в сессии ПАСЕ. Такое решение сделано из-за "затяжной антироссийской кампании".
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