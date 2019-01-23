Милонов объяснил, почему ПАСЕ теряет смысл без России

Парламентарий подчеркнул, что организация изначально задумывалась для обсуждения важных вопросов среди всех стран Европы как части света.

Проведение Парламентской ассамблеи Совета Европы не имеет смысла без участия России. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Лайфом.

— Обсуждение подразумевает обмен мнениями. Одно дело — это некий форум, другое дело — это зоопарк, где ты сидишь, на тебя все смотрят, видят тебя и ты не можешь слова сказать, — заявил Милонов.

По его мнению, Россия является партнёром для ЕС и с государством возможен диалог, в то время как диалог с Украиной и другими странами, не входящими в ЕС, организации не нужен.

— В чистом виде Совет Европы как расширенная европейская площадка интересен для того, чтобы члены ЕС общались с партнёрами по Европе. А партнёр только один — это Россия, — сказал Милонов.

Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла заявление об отказе участвовать в сессии ПАСЕ. Такое решение сделано из-за "затяжной антироссийской кампании".