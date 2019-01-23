Лоза предположил, что шпагат — "основная форма существования" Волочковой

Лоза считает, что это фишка экс-балерины Большого театра: кто-то собирает марки, а кто-то выставляет напоказ свои достижения в других сферах.

Музыкант Юрий Лоза в комментарии Лайфу заявил, что Сергей Шнуров не может высмеивать шпагат Анастасии Волочковой, потому что сам так не может. Лоза отметил, что для него лидер группы "Ленинград" не является нравственным или творческим авторитетом.

— Ну она действительно садится на шпагат, молодец. Я не могу сесть на шпагат, и Шнуров не может. Как можно высмеивать то, что ты не можешь сам? Вот ты иди сам и сядь на шпагат, тогда и будешь смеяться. Он не может обсуждать её шпагат! Ну ей нравится! Она, может, сейчас сидит на шпагате дома. И молодец! — заявил Лоза.

Он отметил, что Волочкова демонстрирует свои реальные умения, когда выкладывает многочисленные фотографии шпагатов на своей странице в "Инстаграме".

— Ну она же показывает, что она умеет. Как это можно ставить под сомнение? А что, нереальный шпагат, что ли? Это фотошоп, что ли? Это настоящий шпагат, — сказал музыкант.

По словам Лозы, шпагат — это фишка бывшей балерины Большого театра.

— Может быть, это её основная форма существования, мы же не знаем. Поэтому, слава богу. Своя фишка: кто-то собирает марки, кто-то садится на шпагат, — прокомментировал Лоза.

Музыкант дал оценку творчеству лидера "Ленинграда". По словам Лозы, для него Шнуров не является нравственным или творческим авторитетом, а на концерты группы люди ходят за эпатажем.

— Никто же не будет говорить, что Шнуров поёт. Ну так, что-то рядом со штангой, но пением это, по сравнению с пением нормальных артистов, не является. Зачем тогда люди идут туда? Ничего такого там нет. Там есть эпатаж, ну и у меня есть фотографии писающего со сцены Шнурова. Ну, наверное, он писает со сцены на своих зрителей, может, им это нравится, я не знаю, — резюмировал Лоза.

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение фирменному шпагату Волочковой, в котором высмеял поведение балерины. Волочкова ответила Шнурову стихами, высмеяв за развод и пьянство.