На Украине могут вскоре объявить эпидемию кори

На Украине вскоре могут объявить эпидемию кори. Как сообщает местный телеканал "112", Минздрав страны до конца недели подготовит документы для созыва спецкомиссии по рассмотрению вопроса необходимости соответствующего объявления.
— Собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, пора ли уже объявлять эпидемию, — заявила и. о. министра Ульяна Супрун.
По её словам, когда в стране объявлена эпидемия, Минздрав имеет больше полномочий по закупке вакцин. Она также опровергла тот факт, что многие не хотят делать прививки из-за религиозных взглядов: представленные в Совете церквей религиозные деятели признали, что вакцинация необходима.
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