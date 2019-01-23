В Женеве произошёл взрыв у консульства США

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В Женеве произошёл взрыв у консульства США

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Неподалёку от консульства США в Женеве произошёл взрыв. Об этом сообщило посольство Штатов в этой стране.

— Поступили сообщения о взрыве в районе консульского агентства. Избегайте этого района и укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости, — отметили там.

Однако уже выяснилось, что причиной взрыва стало всего лишь короткое замыкание. Оно привело к повреждению здания соседнего ресторана. Никто не пострадал.

Под землёй взорвался электрический распределительный короб. Около 140 потребителей в округе остались без света.

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