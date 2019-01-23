В Женеве произошёл взрыв у консульства США

Неподалёку от консульства США в Женеве произошёл взрыв. Об этом сообщило посольство Штатов в этой стране.

— Поступили сообщения о взрыве в районе консульского агентства. Избегайте этого района и укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости, — отметили там.

Bought a second flight to get out of New England storm so I could make a consulate appointment in Geneva today. They lost my bags, it’s snowing heavily and arrived to find a gas explosion and they closed the consulate. >.< pic.twitter.com/bGdrY3zqgK — Andrew Sempere (@tezcatlipoca) January 23, 2019

Однако уже выяснилось, что причиной взрыва стало всего лишь короткое замыкание. Оно привело к повреждению здания соседнего ресторана. Никто не пострадал.

Под землёй взорвался электрический распределительный короб. Около 140 потребителей в округе остались без света.