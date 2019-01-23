Арестован подозреваемый в нападении с ножом в метро Москвы

По версии правоохранителей, мужчина ранил двух пассажиров на станции "Трубная", которые сделали ему замечание за хулиганство.

МВД России показало кадры задержания мужчины, подозреваемого в нападении с ножом вечером 19 января на пассажиров метро Москвы. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, злоумышленник был арестован.

Источник Лайфа, знакомый с ходом расследования, уточнил, что статус подозреваемого получил лишь один из задержанных поздно вечером 19 января на станции "Трубная" московского метро. Его спутник проходит в уголовном деле свидетелем.

По его словам, конфликт между пассажирами произошёл в вагоне поезда на Люблинско-Дмитровской линии. На одной из станций двое мужчин удерживали двери. Пожилая москвичка сделала им замечание. Между ними завязалась словесная перепалка, двое других пассажиров — 54 и 35 лет — заступились за женщину и получили ножевые ранения. Свидетели рассказали о произошедшем машинисту по экстренной связи. По предварительной информации, ножом орудовал гражданин Грузии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пострадавшие были направлены в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи, двое других мужчин были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Представитель МВД РФ добавила, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.