В Евросоюзе объяснили отказ от участия в брифинге Минобороны РФ по ракете 9М729

Ранее сообщалось, что российское ведомство раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729, однако представители США, Британии, Франции и Германии, а также ЕС и миссии НАТО на мероприятие не пришли.

В Евросоюзе объяснили нежелание участвовать в брифинге Минобороны России по модернизированной ракете 9М729. В твиттере представительства ЕС в России указано, что данное мероприятие не отвечало цели доверительного обмена мнениями.

— Поскольку ЕС убеждён, что сегодняшняя демонстрация преследовала иные цели, ЕС и большинство его стран-членов приняли решение не участвовать, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, представительство ЕС отметило, что Евросоюз готов принимать участие в "содержательных брифингах" по ДРСМД. В качестве доказательства данного намерения был назван брифинг МИД РФ от 18 января, на котором присутствовали 28 членов. Там, как отмечается, состоялся "доверительный обмен мнениями".

Как ранее писал Лайф, Минобороны РФ раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729, однако представители США, Великобритании, Франции и Германии, а также ЕС и НАТО на брифинг не пришли.