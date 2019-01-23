Рыбка поблагодарила за поддержку "президента её любимой страны" — видео

Ранее в Минске заявили, что на самом высоком уровне отслеживают ситуацию с гражданкой Белоруссии, осуждённой в Таиланде за занятие проституцией и задержанной в России по той же статье.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) объяснила, почему не пришла на собственную пресс-конференцию. Видеосообщение, записанное девушкой, в своём инстаграме опубликовал её адвокат Дмитрий Зацаринский. Девушка извинилась, что заранее не предупредила о том, что не появится на пресс-конференции. По её словам, она очень плохо себя чувствует.

— Вынуждена была сегодня пропустить свою собственную пресс-конференцию, потому что я, видите, заболела, у меня полностью высыпало лицо, вот такая голова — в общем, очень плохо себя чувствую. Всех очень хочу увидеть, хочу ответить на все вопросы, — сообщила Рыбка.

Девушка поблагодарила журналистов — по её мнению, без освещения ситуации в СМИ она не оказалась бы на свободе "так быстро".

— Спасибо также президенту моей любимой страны за то, что он помощь свою оказывал. Обязательно принесу я свои благодарности, обязательно всё расскажу: как сидели, как что было, кого подозреваю, просто дайте мне, пожалуйста, хотя бы пару дней прийти в себя, — сказала Вашукевич.

Ранее адвокат Дмитрий Зацаринский рассказал о планах своей подзащитной. Беспокойство задержанием гражданки Белоруссии выражал Александр Лукашенко. Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) были отпущены 22 января.