За половые махинации. Во Франции задержан самый молодой мэр

Стефан Сичковски-Самье был избран главой коммуны Эден в 2014 году, когда ему было 22 года.

Во Франции задержали одного их самых молодых мэров по имени Стефан Сичковски-Самье. Его подозревают в растрате казённых средств. Об этом пишет газета Voix du Nord.

Политик был избран на пост главы коммуны Эден в 2014 году, когда ему было 22 года. Он и его мать, находящаяся на посту муниципального советника, задержаны для допроса в рамках расследования сразу двух дел.

Сичковски-Самье подозревают в покупке паркета за счёт городской казны. Помимо того, полицию интересует, зачем были куплены пистолеты у местного предприятия, если полицейские Эдена не имеют права носить оружие.

Как ранее писал Лайф, в Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после вступления в должность.