В Крыму арестовали участника незаконного украинского батальона

Ранее сотрудники ФСБ республики провели обыски у двух членов вооружённого формирования.

Суд в Симферополе заключил под стражу подозреваемого в участии в незаконном украинском батальоне имени Номана Челебиджихана на два месяца — до 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, мужчина выехал на территорию Незалежной, где добровольно вступил в действующее там вооружённое формирование. Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у двух участников батальона имени Номана Челебиджихана. Следственные действия проходили по месту жительства и регистрации членов вооружённого бандформирования. Служба показала кадры задержания участника батальона.